Il noto prodotto ritirato dai supermercati per rischio chimico: l’allerta del Ministero

Il noto prodotto ritirato dai supermercati per rischio chimico: il richiamo del Ministero – Ocratossina fuori limite. Questo il motivo dell’ultima allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Il richiamo concerne un prodotto molto amato e consumato dagli Italiani. L’ocratossina, lo ricordiamo, è una micotossina prodotta dai funghi delle specie Aspergillus e Penicillium, estremamente pericolosa per la salute degli esseri umani e degli animali. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile tragedia: muore carbonizzata in un incidente in auto, poi lo spaventoso sospetto

Leggi anche: Italia, ferrovie in tilt: mega ritardi e treni cancellati

Il noto prodotto ritirato dai supermercati per rischio chimico: richiamo del Ministero della Salute

Nuovo richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute. Quest’ultimo ancora una volta si è mosso tempestivamente a tutela della salute dei consumatori. Difatti, un alimento contaminato, può generare da lievi sintomi, ma può anche portare alla morte. In questo caso, nell’avviso pubblicato dal dicastero, viene messo in evidenza che il motivo del richiamo è “l’analisi chimica non conforme“. Nello specifico la presenza in eccesso di ocratossina che, come si legge nella nota diramata, è “fuori limite”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Sport in lutto, addio a una vera leggenda: aveva 83 anni

Leggi anche: Musica in lutto, il famoso cantante è morto a 88 anni

Richiamo del Ministero della Salute per i famosi grissini

Il richiamo del Ministero della Salute riguarda i grissini di marca Linea Derby, ovvero i ‘Grissbontà derby’. Si tratta, come si apprende dalla stessa confezione, di un “grissino stirato torinese buono come una volta”. Il lotto interessato dall’allerta è quello da 300 grammi con scadenza 26 febbraio 2025, prodotto da Uniongriss Srl, con stabilimento in Strada del Francese 135/28 a Torino. In particolare, si legge nel retro della confezione, si parla del Grissinificio Linea Derby.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva