Musica in lutto, il famoso cantante è morto a 88 anni – Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento all’età di 88 anni uno dei cantautori americani più influenti del suo tempo con brani come «Me and Bobby McGee». Lo ha reso noto la famiglia, secondo cui l’artista, che vanta anche una carriera d’attore, si è spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii. (continua a leggere dopo le foto)

Morto Kris Kristofferson, attore e grande interprete della musica country. L’artista aveva 88 anni e da oltre dieci anni soffriva di problemi legati alla perdita di memoria. Origini svedesi e barba lunga, Kristofferson divenne famoso a livello mondiale agli inizi degli anni ’70 con pezzi celeberrimi quali “Sunday Morning” e “For the Good Times”. Lunga la collaborazione con un altro mito, Johnny Cash. (continua a leggere dopo le foto)

Addio a Kris Kristofferson, la leggenda della musica country aveva 88 anni

Kris Kristofferson, lo dicevamo, si affermò inizialmente nel mondo della musica come autore di brani nella capitale della musica country, Nashville, scrivendo successi come «Help Me Make It Through the Night» (vincitore di un Grammy award), «For the Good Times» e la struggente hit n. 1 di Janis Joplin, sua ex fidanzata, «Me and Bobby McGee». All’inizio degli anni ’70 divenne noto come interprete con una voce da baritono ruvido. Fu anche un attore molto richiesto, recitando in particolare al fianco di Barbra Streisand in «È nata una stella», uno dei film più popolari del 1976.

