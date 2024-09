Il caso di Chiara Petrolini, studentessa poco più che ventenne, ha sconvolto la comunità di Vignale di Traversetolo. Nessuno, tra amici e familiari, aveva sospettato della sua gravidanza. E così, quando i corpi dei due neonati sono stato rinvenuti sepolti nel giardino di casa sua, l’orrore ha travolto l’intera provincia di Parma. In queste ore il padre dei bimbi morti ed ex fidanzato della ragazza ha deciso di rompere il silenzio. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Petrolini, l’ex fidanzato e padre dei bimbi morti rompe il silenzio

Samuel, ex fidanzato di Chiara Petrolini, dopo aver rilasciato un’intervista a Le Iene andata in onda ieri sera 29 settembre 2024, ha parlato anche con La Repubblica dove ha spiegato tutto il dolore che ha provato e sta provando per la terribile scoperta dei due neonati sepolti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo: “Il giorno in cui i carabinieri mi hanno chiamato per interrogarmi, non riuscivo a capire se fosse reale o un film. Ho iniziato a piangere, ero sotto shock”. Poi su Chiara Petronini ha detto: “Non avevo notato nulla di strano nel suo atteggiamento o nel suo corpo. Aveva una maschera. Una ragazza splendida e perfetta con tutti, compresi i suoi genitori. Lei mi ha riportato sulla strada giusta quando l’ho tradita. Poi si è comportata all’opposto, mi ha rovinato la vita. Il 4 settembre mi ha mandato un messaggio di auguri per il mio compleanno e mi ha chiesto se volessi parlare con lei. Non le ho risposto, non l’ho più voluta sentire”.

