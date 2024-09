Chiara Petrolini, cos’hanno trovato sul corpo del primo figlio

Proseguono le indagini sul terribile caso dei neonati sepolti. Gli inquirenti stanno cercando nuove prove per ricostruire la triste vicenda. Nel frattempo sono arrivati i primi risultati dell’autopsia, svolta sul corpo dei due neonati. Quello che hanno trovato sul corpo del primo bambino, però, è ancora difficile da decifrare. Serviranno nuovi esami più dettagliati. (Continua…)

Il caso dei neonati sepolti

A Vignale di Traversetolo, paese in provincia di Parma, una 22enne, Chiara Petrolini, avrebbe partorito segretamente due neonati a distanza di un anno l’uno dall’altro e li avrebbe seppelliti nella villetta dove viveva insieme alla sua famiglia. La triste vicenda ha sconvolto l’Italia intera. La giovane è accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere per il secondogenito e soppressione di cadavere per il primogenito. Nel frattempo, però, si trova agli arresti domiciliari. La vicenda è avvolta nel giallo e il lavoro degli inquirenti è ancora molto lungo. (Continua…)

Si cercano i complici

Nonostante Chiara abbia confessato di aver fatto tutto da sola, gli inquirenti pensano che abbia avuto dei complici. Al momento, però, pare che sia i genitori della giovane che il padre dei neonati fossero all’oscuro della vicenda. Una svolta potrebbe arrivare dall’interrogatorio di garanzia, fissato per oggi. Nel frattempo sono arrivati i primi risultati dell’autopsia svolta sul corpo dei due neonati. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)