Bimbi sepolti, gli amici della 22enne rivelano: “Cosa faceva al bar”

Il comune di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, è teatro di una drammatica vicenda che ha lasciato inorridita l’intera comunità. Gli abitanti stanno facendo i conti con i dettagli macabri e choccanti che stanno emergendo su Chiara Petrolini, madre dei due bambini trovati sepolti in un giardino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Bimbi sepolti, la 22enne ha confessato: si scopre la tremenda verità

Leggi anche: Pompiere disperso, ricerche finite: come l’hanno trovato

Caso di Traversetolo, la comunità in choc

Simone Dell’Orto, sindaco del comune di Traversetolo, ha dato voce allo sgomento che la comunità sta vivendo in queste ultime ore. «Siamo di fronte a un mistero.- ha detto secondo quanto riportato in un articolo de “La Stampa” – Chiara non era soltanto una ragazza modello, era anche la baby sitter più referenziata della zona. Tutti si fidavano di lei, perché era la più amorevole. Non siamo a conoscenza di motivi, di traumi, di spiegazioni logiche che possano farci capire un comportamento del genere. È qualcosa che ci sfugge completamente. Forse qualcosa di psichiatrico e segreto». (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Tragedia in aeroporto, Gian Calogero muore schiacciato mentre lavorava

La confessione di Chiara Petrolini semina sgomento

Chiara Petrolini, classe 2003, studentessa di Giurisprudenza, volontaria al campo estivo della parrocchia e baby sitter referenziata (“amava i bambini” dice chi l’ha conosciuta) non ha il profilo di chi commetterebbe il gesto terribile per la quale è accusata. Eppure, la confessione della ragazza non sembra lasciare più nessun dubbio. La 22enne per due volte nel giro di due anni avrebbe nascosto una gravidanza fino al termine, senza che nessuno se ne accorgesse, e per due volte avrebbe seppellito nel giardino della villetta in cui abitava il neonato appena partorito. Dopo la notizia della confessione, tutte le persone che conoscevano Chiara sono rimaste incredule e scavano nelle interazioni passate alla ricerca disperata di un segno, di un avvisaglia della tragedia che stava accadendo all’insaputa di tutti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva