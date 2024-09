Bimbi sepolti, la 22enne ha confessato: si scopre la tremenda verità

In questi giorni la sensibilità degli italiana è stata sconvolta dall’ennesimo caso di cronaca nera che si è verificato nel nostro Paese. All’interno del giardino di una villetta sono stati rinvenuti i corpi di due neonati. In queste ore nuovi particolari hanno arricchito il mistero dei due neonati morti nel giardino di una villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Immediatamente gli inquirenti hanno aperto le indagini, individuando nella colpevole una 22enne del luogo, Chiara Petrolini. Ora ci sarebbe stata una svolta nel caso. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Petrolini ha confessato: le news sui 2 bimbi sepolti

Si arricchisce di nuovi particolari il mistero dei due neonati morti nel giardino di una villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La Procura parmense, come riportato da Leggo, nelle scorse settimane aveva chiesto una misura cautelare per la ragazza di 22 anni, Chiara Petrolini, accusata di aver partorito e ucciso il figlio in casa lo scorso 7 agosto, ma il Gip avrebbe respinto, non ravvisando in quella fase, esigenze cautelari. Ovviamente una decisione presa prima di aver trovato il secondo corpo, riesumato una decina di giorni fa, nello stesso giardino. Si tratterebbe del primogenito, partorito circa un anno prima dalla giovane. Ora alla luce del secondo ritrovamento, potrebbero esserci ulteriori valutazioni sul caso e sulla posizione della ragazza, attualmente indagata a piede libero per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Dopo il secondo ritrovamente la ragazza di 22 anni è stata nuovamente interrogata e a quel punto avrebbe ammesso di aver ucciso anche il suo primo figlio, partorito circa un anno fa.

