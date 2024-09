Home | Muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin: la tragedia in moto

Muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin: la tragedia in moto – Aveva 77 anni Giambattista Battistello, il motociclista morto domenica 8 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto intorno alle 8.30 a Prosecco a Combai, tra Valdobbiandene e Miane, in provincia di Treviso. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Zugliano, dove la vittima lavorava. (continua a leggere dopo le foto)

Muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin: la tragedia in moto

Stando alle prime ricostruzioni riportate da “Fanpage”, Giambattista Battistello era partito in moto con un gruppo di amici per andare al lago di Barcis e lasciare una rosa, dove a novembre scorso è stato trovato il corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. (continua a leggere dopo le foto)

Motociclista muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin

Giambattista Battistello era un fiorista di Centrale di Zugliano. Il motociclista giunto all’altezza di un tornante si è trovato dinanzi una Nissan Qashqai. L’automobilista non è riuscito ad evitare il mezzo a dure ruote, l’impatto è stato violentissimo. A chiamare i soccorsi gli amici che erano con lui. Ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

