Home | Terribile incendio in casa: uomo di 73 anni muore in pochi attimi

Un terribile incendio è scoppiato nella notte a Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara, dove la comunità è ancora in stato di choc: un uomo di 73 anni è rimasto intrappolato nella sua abitazione, un appartamento all’interno di una palazzina, e le fiamme non gli hanno lasciato scampo. Nell’incidente sono stati registrati anche altri feriti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incendio a Montignoso: l’allarme nella notte

Tragedia nel comune in provincia di Massa Carrara, dove poco prima della mezzanotte di ieri, lunedì 9 settembre, è divampato un incendio. Il rogo ha avuto inizio in un’appartamento di una palazzina situata in località Capanne, lungo via Corniolo. L’allarme è scattato alle 23.40 da parte di alcuni vicini di casa che si sono accorti delle urla dei residenti provenire dall’interno dell’abitazione. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’arrivo dei soccorsi

Secondo quanto riporta il sito “Massa Carrara News”, sul luogo dell’incendio presso la palazzina di Montignoso sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Presenti anche un’automedica di Massa, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa e un mezzo della Croce Bianca di Querceta. Gli operatori si sono messi subito all’opera per lo spegnimento dell’incendio e il salvataggio dei residenti di via Corniolo. Purtroppo, il bilancio reso noto dalle autorità è tragico.

