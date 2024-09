Home | Tragedia in vacanza, bimba di 18 mesi cade in piscina: le sue condizioni

Una bambina di 18 mesi si trovava in vacanza con la sua famiglia quando è caduta improvvisamente in piscina. Le persone presenti hanno cercato di rianimarla con un massaggio cardiaco, poi è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata. (Continua…)

Leggi anche: Tragedia in autostrada: esce dall’auto e viene travolto

Leggi anche: Tragedia in montagna, morti due alpinisti: chi erano

Bimba cade in piscina: era in vacanza con la famiglia

Una bimba di 18 mesi è caduta in piscina mentre era in vacanza con la sua famiglia. La piccola è stata immediatamente soccorsa dalle persone presenti nella struttura, che hanno seguito le informazioni fornite dalla centrale operativa e le hanno fatto un massaggio cardiaco per rianimarla. Quando sono arrivati i sanitari del 118 sul posto, hanno provveduto a stabilizzarla e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)