Tragedia in montagna, morti due alpinisti: chi erano

Varie. Tragedia in montagna. Due alpinisti hanno perso la vita sulla Marmolada. L’incidente è avvenuto martedì 3 settembre 2024, mentre i due scalatori stavano affrontando la via Don Chisciotte sulla parete Sud della montagna. I due erano già precipitati il giorno precedente. La situazione è diventata critica quando, ieri sera verso le 23:30, il Soccorso alpino della Val Pettorina è stato allertato dalla Centrale del Suem. La richiesta di soccorso era stata inviata dopo che la moglie di uno dei due alpinisti, preoccupata per la mancata risposta a un messaggio inviato intorno alle 14:00, aveva contattato le autorità. (Continua a leggere dopo la foto)

Tragedia sulla Marmolada, morti due alpinisti

Tragedia sulla Marmolada. Le auto dei due alpinisti sono state trovate in due località distinte: una era parcheggiata a Malga Ciapela, punto di partenza per il Rifugio Falier, mentre l’altra si trovava a Fedaia, presumibilmente il loro arrivo previsto dopo aver completato la salita. I soccorritori hanno quindi ispezionato Malga Ombretta a sud e il ghiacciaio sul versante nord, cercando di capire se i due scalatori fossero in ritardo. Non avendoli trovati, alle 05:30 del 4 settembre, una squadra ha raggiunto il Rifugio Falier per esaminare la parete con il binocolo, ma non hanno avvistato nulla.

Successivamente, è decollato Falco 2 da Belluno, che ha sorvolato i ghiaioni alla base della parete, scoprendo purtroppo i corpi senza vita degli alpinisti. Dopo la conferma del decesso, i corpi sono stati recuperati e trasferiti alla cella mortuaria di Rocca Pietore. Secondo le prime ricostruzioni, i due alpinisti, partiti dal Rifugio Falier alle 04:30 per affrontare la via, potrebbero essere caduti nei primi tratti di arrampicata.

