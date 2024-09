Auto si schianta in Italia: arrivano i soccorsi e fanno l’incredibile scoperta

L’incidente è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2024. Un’Alfa Romeo Stelvio si è schiantata contro il guardrail intorno alle 4 del mattino, finendo nella corsia opposta. Quando sono arrivati i soccorritori hanno fatto un’incredibile scoperta. La polizia sta indagando sull’incidente. Si stanno cercando testimoni o eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire meglio l’accaduto. (Continua dopo le foto)

Incidente via Pontina a Roma, auto si schianta: dentro non c’è nessuno

Un misterioso incidente stradale si è verificato sulla via Pontina, all’altezza di Spinaceto, alle porte di Roma. Un’Alfa Romeo Stelvio ha sfondato il guardrail finendo nella carreggiata opposta. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né altri veicoli coinvolti. Tuttavia questo incidente ha un particolare insolito. Quando sono arrivati i primi soccorsi la strana scoperta: l’auto era vuota. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale sono intervenuti per effettuare i rilievi, mentre i tecnici dell’Anas hanno provveduto a sistemare la carreggiata per garantire sicurezza del tratto stradale interessato. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione. Il traffico è stato deviato su un’unica corsia. Soprattutto nelle prime ore del mattino di lunedì, sono stati segnalati incolonnamenti per oltre 7 km in direzione della Capitale. Intanto è iniziata la caccia all’autista.

