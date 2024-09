Il maltempo in questi giorni sta mettendo di nuovo in ginocchio l’Italia da Nord a Sud. Nella notte tra domenica 8 Settembre e lunedì 9 un nubifragio si è abbattuto sulla Capitale. Raffiche di vento anche oltre i 90 km/h, lampi uno dietro l’altro e soprattutto acqua, tanta acqua, hanno creato non pochi problemi su tutto il territorio cittadino e della provincia. Un’ondata di maltempo annunciata, con l’allerta arancione diramata ieri dalla protezione civile regionale, con il Comune di Roma a diramare delle indicazioni per i cittadini per limitare i disagi. Nel corso dei prossimi giorni ci sarà un brusco crollo delle temperature dovuto all’arrivo della neve in Italia, vediamo precisamente dove. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva la neve in Italia: quando crollano le temperature

L’estate 2024 ha deciso di lasciare spazio all’autunno con qualche giorno di anticipo. Piogge, vento e grandinate improvvise stanno attraversando il nostro Paese da Nord a Sud. Come riportato da Meteolive.it, in Italia arriverà molto presto anche la neve: “Tra giovedì 12 e venerdì 13 sulle Alpi centro orientali di confine e in parte anche sul settore dolomitico sono attese nevicate sin sotto i 2000m, localmente persino sin verso i 1500m. Le zone che verranno maggiormente coinvolte sono quelle comprese tra l’Austria e la Svizzera tedesca ma con rovesci di neve anche sulle vallate dolomitiche della Val Gardena e della Valle di Fassa, così come sulla Pusteria e soprattutto sulla Valle Aurina, dove tra Casere e la Vetta d’Italia ci si aspetta anche sino ad un metro di neve fresca. Solo spruzzate sulle restanti zone alpine, perlopiù relegate ai settori di confine con la Svizzera”.

