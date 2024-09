Home | Meteo, le previsioni per settembre: cosa ci attende in Italia

Il mese di settembre è arrivato. Presto diremo addio all’estate e saluteremo l’autunno. Le temperature, però, sono ancora estive. Molti italiani, infatti, hanno trascorso il weekend al mare. È in arrivo, però, un brusco cambiamento, che segnerà l’addio definitivo dell’estate e del caldo africano. Nel corso della settimana, infatti, è previsto l’arrivo di una perturbazione che segnerà la fine del caldo africano, ma non ancora dell’estate. (Continua…)

Meteo, in arrivo maltempo e temporali

Settembre è arrivato, ma nella prima settimana persisterà l’anticiclone africano, almeno fino al 7-8 settembre. Le temperature resteranno sopra la media stagionale, toccando punte di ben 35°. Tutto il calore e l’umidità di questi giorni, però, dovrebbe spingere verso la formazione di nubifragi. Come riportano le previsioni meteo, nel corso della settimana sono previsti temporali e maltempo su tutta l’Italia. Si inizierà al Nord e si passerà in seguito alle regioni del Sud. Il maltempo durerà da giovedì fino a domenica con temporali che in alcuni casi potrebbero essere molto forti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)