Molto presto potremmo dire addio all’estate, che ha deciso di lasciare spazio all’autunno 2024 con qualche giorno di anticipo. In queste ore il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia intera da nord a sud con nubrifagi e allagamenti. Una massa di aria fredda è in procinto di scendere fino alle nostre latitudini dando inizio a una nuova fase perturbata. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo, c’è un disperso: si scava nel fango

Leggi anche: Meteo, arriva la neve in Italia: quando crollano le temperature

Leggi anche: Maltempo devastante, almeno tre morti e un disperso: paese nel panico

Leggi anche: Meteo, arriva il “Ciclone di fine estate”: quando crollano le temperature

Estate addio, crollano le temperature: c’è la data

La fase di maltempo che sta interessando l’Italia è destinata ad esaurirsi nelle prossime ore, ma dopo una breve pausa anticiclonica, già mercoledì 11 settembre 2024 ci saranno le prime avvisaglie di una nuova perturbazione. Come riferisce 3BMeteo, “una massa di aria fredda di matrice polare è infatti in procinto di scendere sull’Europa continentale arrivando anche alle nostre latitudini. Il risultato sarà un abbassamento generale delle temperature – che al Centro-Nord, e poi anche al Sud, saranno inferiori alle medie del periodo – nuovi acquazzoni e addirittura qualche nevicata sulle Alpi anche a quote insolite per la stagione”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”