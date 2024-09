Maltempo, c’è un disperso: si scava nel fango

L’estate 2024 sta lascindo il posto all’autunno con grande anticipo. Il maltempo da giorni sta mettendo in ginocchio l’Italia intera. Dopo il nubifragio che ha colpito Roma lo scorso martedì, un’ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia a partire dalle prime ore del mattino di oggi 5 Settembre 2024, causando diversi danni e problemi alla viabilità. Le regioni più colpite per ora sono: Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo devastante, almeno tre morti e un disperso: paese nel panico

Leggi anche: Maltempo, violento nubifragio: fulmine danneggia campanile

Leggi anche: Maltempo, violento temporale e frane: strade bloccate

Leggi anche: Meteo, tregua da caldo e afa: dove arriva il maltempo

Maltempo a Torino, c’è un disperso: si scava nel fango

In queste ore il maltempo sta mettendo in ginocchio tutto il Nord Italia, nello specifico a Torino c’è un disperso e si cerca il corpo nel fango. Come si legge su Leggo: “un uomo che stava lavorando col trattore è stato travolto a Feletto (Torino) dalla piena del torrente Orco, in seguito alle forti piogge di queste ore. Il disperso ha 58 anni e sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, mentre continua il maltempo. Dalla riva del torrente, a cui arriva una strada sterrata adesso troncata dall’acqua, è visibile una ruota del mezzo, ribaltato nel greto, tra le acque fangose”. Tra le altre regioni colpite oltre al Piemonte, anche la Liguria. Vento a oltre 100 km/h su Genova (157 km/h sulle alture di Sori), che ha provocato la caduta di alberi e rami, cartelloni e gazebo in tutta la città e pioggia forte soprattutto nel Ponente tra Imperia e Savona dove si sono verificati allagamenti ed esondazioni: così la notte passata in allerta arancione in Liguria. L’allerta arancione, entrata in vigore alla mezzanotte, si concluderà alle 13 di oggi.

“Scopriamo altri dettegli nella pagina successiva”