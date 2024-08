Maltempo, violento temporale e frane: strade bloccate

Il forte maltempo, nella notte tra il 6 e il 7 agosto, ha provocato due frane che hanno bloccato alcune tra le principali direttrici montane di collegamento tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al momento, sono impraticabili, nel tratto a cavallo tra le due Regioni, le strade regionali Fvg 355 e 465 per presenza di detriti sulla carreggiata. L’unica arteria disponibile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge la provincia di Belluno.



Violento temporale e frane

Ancora maltempo con violenti temporali e piogge intense. Nottata movimentata per i vigili del fuoco e le squadre di emergenza del Friuli e del Veneto, impegnati in numerosi interventi a causa di alberi caduti e dissesti statici. La situazione è stata ulteriormente complicata da due frane al confine tra Friuli e Veneto. La prima frana si è verificata a Sappada, in corrispondenza del Rio Acquatona: sul posto, fin dalla scorsa notte, stanno lavorando i vigili del fuoco volontari di Forni Avoltri e di Santo Stefano di Cadore e le squadre del comando di Udine, con i tecnici del Soccorso alpino e agli addetti di Fvg Strade. Fortunatamente, in quel momento nessun veicolo era in transito. (continua dopo la foto)

La seconda frana

Il secondo smottamento causato dal maltempo in Veneto ha interrotto il traffico in località Rio Bianco, in alta Val Pesarina. il traffico è bloccato da e verso Pradibosco-Pian di Casa, Sauris e Cadore. I vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi, impiegando tutti i volontari e i permanenti della zona per gestire l’emergenza e rimuovere le migliaia di metri cubi di detriti che hanno bloccato le strade del Veneto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Veneto e del Friuli, insieme ad Anas, Veneto Strade e Fvg Strade per liberare la viabilità di competenza.