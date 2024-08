Meteo, tregua da caldo e afa: dove arriva il maltempo

Varie. Meteo, è in arrivo un weekend di tregua dal grande caldo e dall’afa sull’Italia. Nel corso della serata di ieri, venerdì 2 agosto 2024, il Nord è stato interessato dal passaggio della coda di una perturbazione diretta verso i Balcani, associati a temporali intensi e a violente grandinate, come quella che ha colpito la città di Torino. Forti temporali e una tempesta di ghiaccio di sono abbattuti sul capoluogo piemontese, causando diversi disagi con le strade che si sono rapidamente trasformate in torrenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Violenta tempesta di ghiaccio in Italia: chicchi di grandine enormi (VIDEO)

Leggi anche: Grave lutto in Italia, ci lascia un grande imprenditore

Meteo, maltempo in arrivo in Italia

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, l’anticiclone subirà un leggero indebolimento, consentendo così il passaggio di una coda di perturbazione che interesserà parte delle regioni italiane e questa volta anche quelle del Centro-Sud. L’energia accumulata negli strati più bassi dell’atmosfera potrebbe favorire fenomeni di forte intensità, con la possibilità di violente grandinate e raffiche di vento intense. Durante il pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto 2024, sono previste precipitazioni sotto forma di rovesci o temporali. Sarà soprattutto il Centro Italia ad essere colpito. Questi fenomeni saranno principalmente irregolari, ma più probabili e con maggiore intensità nelle aree interne e appenniniche, con la possibilità di espandersi anche verso le zone adriatiche. Il sole dominerà la scena nel resto d’Italia, fatta eccezione per alcuni fenomeni isolati sul Triveneto e nelle aree interne di Campania e Molise. Le temperature subiranno una calo al Centro-Nord, mentre al Sud rimarranno ancora molto elevate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva