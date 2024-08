Grave lutto in Italia, ci lascia un grande imprenditore

Varie. Grave lutto in Italia, ci ha lasciati un grande imprenditore. Nel 2023 era stato proclamato Commendatore al merito della Repubblica italiana. Ricordato anche per essere stato un imprenditore lungimirante, è sempre rimasto fedele ai valori della tradizione. Amici, collaboratori e dipendenti piangono ora la sua scomparsa. (Continua a leggere dopo le foto)

Grave lutto, ci lascia un grande imprenditore

Grave lutto in Italia, ci ha lasciati un grande imprenditore. Nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto 2024, è venuto a mancare Feliciano Campi, editore di TV Sorrisi e canzoni e dello storico Almanacco Barbanera. Nel 2023 era stato proclamato Commendatore al merito della Repubblica italiana. “Amici, collaboratori e dipendenti – si legge in una nota – lo ricorderanno per le rare qualità umane e professionali, per il rispetto che dimostrava nei confronti delle persone e dell’ambiente”. Feliciano Campi è stato un imprenditore lungimirante, restando comunque fedele ai valori della tradizione. Amava profondamente la sua famiglia, “l’odore della carta e la qualità della vita che la campagna umbra gli offriva”. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva