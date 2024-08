Varie. Vento forte, temporali e una violenta tempesta di ghiaccio hanno causato danni a strutture e auto nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto 2024, in Italia. In seguito alla violenta tempesta di ghiaccio, le strade erano completamente imbiancate e molte vetture sono state danneggiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in salvo le persone rimaste bloccate. (Continua a leggere dopo le foto)

Violenta tempesta di ghiaccio in Italia: chicchi di grandine enormi

In seguito a giornate di intenso caldo, un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito Torino e il Piemonte nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto 2024. Vento forte, temporali e una violenta tempesta di ghiaccio hanno causato numerosi danni a strutture e automobili che si trovavano parcheggiate in strada. In alcune zone i chicchi di grandine erano grandi come uova, in altre zone hanno ricoperto di bianco intere strade e vialetti. Nel capoluogo piemontese sono stati registrati danni e disagi anche a causa del temporale e del forte vento che in alcune zone ha sradicato alberi e divelto pali.

