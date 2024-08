Maltempo, violento nubifragio: fulmine danneggia campanile

Varie. Nelle ultime ore la Toscana è stata colpita da un forte maltempo. Un nubifragio ha investito il comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto, facendo registrare ben 25 millimetri di pioggia in soli 15 minuti. Il temporale ha provocato il cedimento di un muro, e attualmente sono in corso le operazioni di ripristino. A comunicarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali social. (Continua a leggere dopo le foto)

Maltempo, violento nubifragio in Toscana

Maltempo. A partire dalle 14:00 di ieri, domenica 18 agosto 2024, il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze ha ricevuto circa 30 richieste di intervento a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito la regione. I temporali intensi hanno interessato diversi comuni, tra cui Castelfiorentino, Gambassi Terme ed Empoli. Le richieste di intervento sono state principalmente legate alla presenza di alberi e rami pericolanti, oltre alla necessità di mettere in sicurezza oggetti danneggiati dal maltempo.

In alcune aree si sono registrati danni dovuti all’acqua, che ha invaso strade e abitazioni, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per ristabilire la sicurezza. Le squadre sono state impegnate in diverse operazioni di emergenza, lavorando senza sosta per rispondere a tutte le chiamate e garantire la messa in sicurezza delle zone colpite. La situazione meteorologica ha creato disagi significativi in molte aree della provincia, richiedendo un rapido intervento delle autorità per limitare i danni e ripristinare la normalità.

