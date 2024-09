Pompiere disperso, ricerche finite: come l’hanno trovato

Il maltempo in questi giorni sta mettendo in ginocchio l’Italia da Nord a Sud. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile per dare una mano alle varie popolazioni colpite da nubifragi, frane ed allagamenti. Nel foggiano ieri un gruppo di pompieri è intervenuto per portare soccorso ad un gruppo di automobilisti che erano stati travolti da una piena, uno di loro si è disperso e in queste ore è stato ritrovato. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in aeroporto, Gian Calogero muore schiacciato mentre lavorava

Leggi anche: Muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin: la tragedia in moto

Leggi anche: Tragedia sulla A21 in direzione Brescia: ci sono vittime nello schianto

Leggi anche: Tragedia in vacanza, bimba di 18 mesi cade in piscina: le sue condizioni

Foggia, pompiere morto: è stato travolto dall’acqua

Nel corso della giornata di ieri, 17 Settembre 2024, il maltempo ha messo in ginocchio la provincia di Foggia. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per cercare di prestare soccorso. Durante il loro servizio, uno di loro è scomparso. Dopo ore di ricerche, alle prime luci dell’alba di oggi 18 Settembre 2024, è stato ritrovato il corpo del caporeparto dei Vigili del fuoco Antonio Ciccorelli, intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d’acqua abbattutasi nel Foggiano. Come riportato da Leggo, il cadavere è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena. Il pompiere faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”