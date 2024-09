Home | Tragedia in aeroporto, Gian Calogero muore schiacciato mentre lavorava

Tragedia in aeroporto, Gian Calogero muore schiacciato mentre lavorava. Non ce l'ha fatta l'operaio 61enne rimasto ferito in modo grave lo scorso giovedì 12 settembre all'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dopo il terribile incidente nei pressi dello scalo aereo.

Tragedia all’aeroporto di Fiumicino: muore un operaio

Originario di Porto Empedocle (Agrigento) e impiegato presso una ditta logistica di Roma, Gian Calogero Cuntrera si trovava presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino quando è stato coinvolto in un tragico incidente sul lavoro. Secondo le ricostruzioni, tutto è avvenuto poco dopo le 8:50 del mattino quando l'operaio è stato colpito da un tubo di ferro lungo 6 metri nell'area logistica vicino alla recinzione dell'aeroporto.

Operaio schiacciato da un tubo di ferro

Secondo quanto riporta Fanpage, dai primi accertamenti, è emerso che quella mattina di giovedì 12 settembre gli operai stavano scaricando dal camion i tubi destinati alle trivellazioni lungo il cancello perimetrale. Improvvisamente, uno dei tubi si sarebbe sganciato, finendo per schiacciare l’operaio. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, l’operaio è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione della struttura romana. Nonostante l’immediata assistenza, le sue condizioni apparse da subito molto gravi.

