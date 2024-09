Continua ad esserci apprensione sulle condizioni di salute di Totò Schillaci, l’ex calciatore ricoverato dallo scorso sabato sera all’Ospedale Civico di Palermo. L’attaccante 59enne aveva reso noto pubblicamente di stare affrontando una grave malattia. Come sta ora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il ricovero all’ospedale di Palermo

La notizia del ricovero in gravi condizioni di Salvatore Schillaci ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il bomber di Italia 90 è in cura da alcuni anni per una forma di tumore e si è già dovuto sottoporre a due interventi chirurgici al colon. In passato aveva condiviso pubblicamente la sua esperienza con la malattia raccontando delle terapie, della paura provata al momento della diagnosi e del dolore che lo ha segnato profondamente. Dopo essere riuscito a sconfiggere quel male, ora sembra che la malattia si sia ripresentata, costringendolo a una nuova sfida.

Tali premesse hanno destato ancora più preoccupazione per il ricovero al reparto di Pneumologia dell’ospedale palermitano. Un primo aggiornamento sulle sue condizioni era apparso sul suo profilo social: “Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno. Forza Totò”. Successivamente, anche il bollettino medico aveva rassicurato su un primo miglioramento.(Continua a leggere dopo la foto…)

Totò Schillaci, il bollettino medico: “In miglioramento”

«Stanotte si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato stabilizzazione della frequenza cardiaca – hanno reso noto i medici che seguono l’ex calciatore – Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno. In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo». Nelle ultime ore, anche la famiglia di Totò è intervenuta sui social per condividere con i fan alcuni aggiornamenti.

