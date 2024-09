Home | Calcio in ansia per Totò Schillaci, la famiglia: “E’ in condizioni stabili”

Totò Schillaci come sta, ore d’ansia ma la famiglia fa sapere: “E’ in condizioni stabili, controllato giorno e notte dai medici”. Sono momenti di grande apprensione per Totò Schillaci, icona del calcio italiano e simbolo dei Mondiali di Italia ’90. Le condizioni di salute dell’ex attaccante siciliano sono sotto stretta osservazione. Schillaci, che da alcuni anni sta affrontando una battaglia contro un tumore, è al centro di numerose speculazioni sul suo stato di salute nelle ultime ore. La famiglia, attraverso i canali social, ha voluto fare chiarezza per evitare ulteriori fraintendimenti.

“Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”, è la nota fatta apparire sul profilo Instagram del campione siciliano dalla sua famiglia.