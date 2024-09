Schillaci, nuovo bollettino medico: “Condizioni gravi ma stabili”

Totò Schillaci è ricoverato dal domenica 8 settembre 2024, nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo. Il famoso ex calciatore della Nazionale italiana del ’90 combatte contro un tumore al colon dal 2022 e il ricovero si è reso necessario a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Oggi, il nuovo bollettino medico. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi: cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Il ricovero di Totò Schillaci

L’ex calciatore è arrivato al pronto soccorso nella serata di sabato 7 settembre 2024. Poi il ricovero. Quando si è diffusa la notizia che le condizioni di salute di Schillaci erano peggiorate si sono sparse preoccupanti voci e i tifosi subito si sono allarmati. Nella giornata di domenica la famiglia aveva emesso una nota per fare chiarezza sulle condizioni fisiche di Schillaci e per rassicurare tutti. “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”, hanno scritto i suoi cari. Come sta oggi? (Continua dopo le foto)

Totò Schillaci, come sta dopo il ricovero in ospedale

Schillaci è stato in terapia per il tumore al colon alla clinica “la Maddalena” e da sabato sera si trova nel nosocomio cittadino. Quali sono le sue condizioni oggi? L’ANSA ha contattato la direzione sanitaria dell’ospedale Civico di Palermo, che ha fatto sapere come sta Totò Schillaci. Le condizioni di Totò Schillaci sono stazionarie, ma il quadro clinico dell’ex calciatore resta grave. Schillaci è seguito dall’equipe del reparto di pneumologia. Tempo fa aveva annunciato di avere un tumore al colon.

