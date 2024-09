Chiara Petrolini in silenzio davanti al Gip, parla il suo avvocato

Varie. Chiara Petrolini, 21 anni e studentessa di Scienze dell’educazione, ha trascorso circa quindici minuti negli uffici del Gip del Tribunale di Parma per l’interrogatorio di garanzia. Attualmente agli arresti domiciliari dal 20 settembre con l’accusa di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, la giovane ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’udienza, rimanendo in silenzio di fronte al giudice. Al momento, non ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo ai due neonati, entrambi suoi figli, che sono stati trovati sepolti nel giardino della sua abitazione a Traversetolo. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Petrolini in silenzio davanti al Gip: parla l’avvocato

Chiara Petrolini si è presentata al tribunale indossando una camicia bianca, jeans, una giacca sulle spalle e sneakers bianche. Per sfuggire ai flash dei fotografi, ha coperto il viso con alcuni fogli mentre, accompagnata dal suo avvocato Nicola Tria, si dirigeva verso un’entrata secondaria del palazzo di giustizia, circondata da decine di giornalisti. La scena si è ripetuta anche al termine dell’udienza.

La giovane è sotto accusa dopo il ritrovamento, avvenuto il 9 agosto, del cadavere di un neonato nel giardino della sua abitazione, risultato da lei partorito solo due giorni prima. Le indagini hanno rivelato ulteriori dettagli, con la scoperta delle ossa di un altro bambino, nato a maggio 2023, sempre sepolto nel giardino. Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura di Parma, Chiara Petrolini avrebbe mantenuto segrete entrambe le gravidanze.

