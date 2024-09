Meteo, temperature oltre i 30 gradi: ecco dove

Proseguono le condizioni climatiche anomale nel nostro paese. Per tutti coloro che pensavano che l’autunno fosse ormai arrivato, purtroppo non è così. Dopo giorni di maltempo, infatti, nelle prossime ore, in alcune regioni italiane, tornerà l’estate con temperature che supereranno i 30 gradi. Ovviamente non tutta la penisola sarà investita da questa nuova ondata di calore. (Continua…)

Leggi anche: Meteo Italia, cambia tutto di nuovo: quando torna il caldo

Leggi anche: Meteo, temporali e forti venti con il ciclone Boris: è allerta in 10 regioni

Previsioni meteo, temperature di nuovo sopra i 30 gradi

Le previsioni meteo per il resto della settimana annunciano un aumento delle temperature causato da una nuova ondata di caldo in arrivo sul nostro paese. Sarà abbastanza breve, ma porterà valori massimi ampiamente sopra la media stagionale. Successivamente arriveranno nuove correnti fredde che faranno tornare il fresco autunnale. L’ondata di caldo ovviamente non investirà tutto il paese ma solo alcune regioni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)