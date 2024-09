Home | Meteo, temporali e forti venti con il ciclone Boris: è allerta in 10 regioni

Varie. Meteo: temporali e forti venti in arrivo, allerta gialla in 10 regioni. “Una vasta perturbazione, attualmente centrata sull’area balcanica, determinerà un graduale inasprimento delle condizioni di maltempo sul nostro Paese, con precipitazioni sparse sul territorio, specie settori adriatici, più diffuse e persistenti su Emilia-Romagna e Marche. Inoltre, la formazione di un’area di bassa pressione sul basso Tirreno genererà una intensificazione dei venti nord-orientali sui settori adriatici centro-settentrionali”, ha sottolineato il Dipartimento della Protezione Civile. Sulla base delle previsioni e in collaborazione con le regioni coinvolte, è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con l’attivazione dei sistemi di protezione civile nelle aree interessate. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, è allerta in 10 regioni

Meteo. Mentre il ciclone Boris colpisce duramente l’Europa centrale, sull’Italia si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa di una vasta perturbazione centrata sull’area balcanica. Questa situazione porterà a un aumento delle precipitazioni, in particolare sui settori adriatici, con piogge più intense e persistenti su Emilia-Romagna e Marche. Inoltre, la formazione di una bassa pressione sul basso Tirreno provocherà un’intensificazione dei venti nord-orientali nelle zone adriatiche centro-settentrionali. (Continua a leggere dopo la foto)

Forti rovesci e temporali

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso che prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni diffuse e persistenti, con rovesci e temporali, su Emilia-Romagna e Marche. A partire dalla mattinata, sono attese precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Abruzzo, Molise, in particolare lungo le aree costiere, così come su Campania, Puglia e Basilicata. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

