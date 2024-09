Strage di Paderno, il 17enne incontra i nonni e accade l’inaspettato

Varie. Strage di Paderno, il 17enne incontra i nonni nel carcere di Beccaria e accade l’inaspettato – A poco più di due settimane dalla tragica strage di Paderno Dugnano, nel Milanese, avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024, il 17enne responsabile dell’omicidio del padre Fabio Chiarioni, della madre Daniela Albano e del fratello minore Lorenzo, di 12 anni, ha incontrato nel corso della giornata di ieri, lunedì 16 settembre 2024, i nonni nel carcere minorile Beccaria. I nonni, che da giorni avevano espresso il desiderio di vederlo, hanno scelto di non abbandonare il nipote, nonostante l’orrore di quanto accaduto, e di offrirgli il loro sostegno, anche se al momento il terribile gesto rimane privo di una chiara spiegazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Strage di Paderno, il 17enne incontra i nonni nel carcere di Beccaria

Strage di Paderno. Cinque giorni fa, il Tribunale per i minorenni di Milano aveva autorizzato, su richiesta della difesa, l’incontro tra il 17enne e i suoi nonni, dopo che entrambe le parti, così come gli altri familiari, avevano espresso la volontà di incontrarsi. I nonni, così come gli zii, hanno ribadito più volte il loro desiderio di restare accanto al ragazzo e di supportarlo nel percorso giudiziario che lo attende. Dopo il colloquio, che si è svolto oggi e che è stato descritto come un momento toccante, fatto di lacrime, parole e lunghi silenzi, il giovane è stato trasferito dal carcere minorile Beccaria di Milano a quello di Firenze.

“Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima”, aveva dichiarato durante l’interrogatorio, riferendosi a un “malessere” che lo affliggeva da tempo, ma che si era aggravato durante l’estate, facendolo sentire “estraneo” rispetto al mondo. E aveva spiegato, però, che non ce l’aveva con la sua famiglia nello specifico e non aveva, dunque, fornito un movente preciso per la strage.

