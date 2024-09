Musica in lutto, muore a 70 anni una vera leggenda: forse un infarto alla guida

Il noto cantante è morto ieri, domenica 15 settembre 2024, all’età di 70 anni. Ancora non sono chiare le cause della morte ma pare che l’artista abbia avuto un infarto mentre si trovava alla guida di un’automobile. Ad annunciare la tragica scomparsa i tre figli, che lo hanno ricordato con un messaggio strappalacrime. Tantissimi gli artisti che hanno ricordato il collega tragicamente morto. (Continua dopo le foto)

Tito Jackson è morto, addio al cantante membro dei Jackson 5

È morto all’età di 70 anni Tito Jackson, membro dei Jackson 5 e fratello della leggenda Michael Jackson. Era il terzo figlio della band diventata celebre tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Ad annunciare la tragica morte del musicista i figli TJ, Taj e Taryll, che hanno pubblicato un commovente post su Instagram. “È con grande dolore che annunciamo che il nostro amato padre, il Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson, non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e con il cuore spezzato. Nostro padre era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere. Alcuni di voi lo conoscono come Tito Jackson dei leggendari Jackson 5, altri come ‘Coach Tito‘ o altri ancora come ‘Poppa T‘. In ogni caso, ci mancherà moltissimo. Per noi sarà sempre ‘Tito Time‘. Ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato: ‘Amatevi l’un l’altro‘. Ti vogliamo bene papà”, si legge. (Continua dopo le foto)

La carriera di Tito Jackson

Tito ha iniziato la sua carriera musicale insieme ai suoi fratelli Michael, Jermaine, Marlon e Jackie nei Jackson 5. La band raggiunse ben presto i vertici delle classifiche musicali statunitensi, diventando un vero e proprio fenomeno culturale giovanile dell’epoca. I Jackson 5 furono i primi nella storia a piazzare quattro singoli consecutivi in prima posizione nella classifica generale di Billboard. Oltre alla brillante carriera con i suoi fratelli, Tito, a partire dal 1984, lavorò come produttore discografico e collaborò ad alcune sessioni con altri musicisti. Molti artisti hanno ricordato Tito sui social.

