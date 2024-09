Home | Hostess muore in aereo davanti a tutti: cosa è successo a Gabriella

Hostess muore in aereo davanti a tutti: cosa è successo a Gabriella – Voleva tornare a casa dalla sua famiglia, nonostante non si sentisse bene. Gabriella Cario aveva 56 anni e lavorava come hostess della compagnia Ita. La donna ieri sera era all’imbarco nel primo pomeriggio, poi le cose son precipitate: dopo un malore, Gabriella Cario è morta. (continua a leggere dopo le foto)

Hostess muore in aereo davanti a tutti: cosa è successo a Gabriella Cario

Gabriella Cario, 56 anni, è deceduta mentre svolgeva il suo lavoro, quello di hostess a bordo degli aerei di Ita Airways. I fatti, riporta «Latina Oggi», sono accaduti nella giornata di ieri, domenica 15 settembre 2024, all’aeroporto di Reggio Calabria. Il dramma sotto gli occhi scioccati dei passeggeri a bordo del volo Ita Airways AZ 1156 in partenza per Roma. (continua a leggere dopo le foto)

Hostess muore sul volo Reggio Calabria-Roma: Gabriella Cario aveva 56 anni

La donna di Sabaudia ha accusato un malore proprio mentre si stava imbarcando ed è deceduta quando era già salita sull’aereo. Il volo è stato ovviamente sospeso e tutti i viaggiatori sono stati fatti scendere per consentire l’avvio dei protocolli di soccorso con l’intervento del personale sanitario del 118. Per Gabriella Cario, nonostante le manovre rianimatorie, non c’è stato nulla da fare.

