Tragico incidente in moto, muore il virologo italiano

Varie. Un tragico incidente ha provocato la morte del virologo Angelo Russo, 39 anni, originario di Gragnano. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 20:00, nel centro di Castellammare di Stabia, precisamente in via Tavernola. Russo ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro le auto parcheggiate vicino a una farmacia. L’impatto è stato fatale e ha causato la morte immediata del medico, che prestava servizio presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. (Continua a leggere dopo la foto)

La moto ha preso una direzione pericolosa quando ha colpito un piccolo marciapiede, travolgendo tavolini e sgabelli di una rosticceria situata in una delle strade principali di Castellammare di Stabia. Dopo l’impatto iniziale, il veicolo ha proseguito la sua corsa, finendo la sua traiettoria contro una fila di auto parcheggiate. Alcuni testimoni presenti sul luogo hanno riferito di aver visto il motociclista sollevarsi in aria prima di schiantarsi violentemente contro l’asfalto.

Il tragico incidente ha avuto come vittima Angelo Russo, un virologo dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 21:00, e ha avuto esito fatale per Russo. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, hanno trovato il virologo già privo di vita. L’impatto violento ha causato danni irreparabili e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvare la sua vita.

