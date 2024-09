Varie. Paura nel mondo della musica. Il noto artista ha recentemente condiviso la notizia di aver avuto un ictus, che gli ha causato alcuni problemi al braccio sinistro. Il musicista di 77 anni ha comunicato l’accaduto attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. (Continua a leggere dopo le foto)

Paura nel mondo della musica: Brian May ha avuto un ictus

Paura nel mondo della musica. Brian May, il celebre chitarrista dei Queen, ha recentemente annunciato di aver subito un ictus che ha avuto effetti sul suo braccio sinistro. Il musicista di 77 anni ha condiviso la notizia tramite un video sul suo profilo personale Instagram. Nonostante questo imprevisto, ha rassicurato i fan sul fatto che può ancora suonare la chitarra. In un post su Instagram, l’icona della musica ha dichiarato: “Sono qui per portarvi innanzitutto una notizia, credo […] Dico questo perché c’era qualche dubbio perché quel piccolo intoppo di salute è avvenuto circa una settimana fa. L’hanno definito un ‘piccolo ictus’.”.

La leggendaria band dei Queen, guidata da Sir Brian, ha concluso un accordo storico con Sony Music, vendendo il proprio catalogo musicale per un valore di 1 miliardo di sterline. Questo contratto include l’acquisizione di tutti i loro album in studio, comprendenti brani celebri come “Bohemian Rhapsody”, “I Want To Break Free”, “Another One Bites The Dust” e “Don’t Stop Me Now”. Tuttavia, l’accordo non estende i diritti alle esibizioni dal vivo del gruppo. I diritti per i concerti rimangono in possesso dei membri fondatori Sir Brian e Roger Taylor, che continuano a esibirsi con il cantante Adam Lambert sotto il nome dei Queen.

