Varie. Terremoto in Italia, paura e gente in strada – Un’altra scossa di terremoto ha fatto tremare l’Italia, generando preoccupazione tra i cittadini e costringendoli a lasciare frettolosamente le loro abitazioni. L’evento sismico, avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, ha avuto luogo in una delle regioni già colpite in passato da fenomeni simili, ma la sua intensità ha destato allerta tra la popolazione. Gli abitanti, spaventati dal tremore avvertito, si sono riversati in massa nelle strade, alla ricerca di un posto in cui potersi riparare. Le autorità locali hanno subito avviato le operazioni di controllo per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza pubblica. (Continua a leggere dopo le foto)

Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 2.9

Terremoto in Italia – Poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, un terremoto di magnitudo 2.9 ha scosso Villavallelonga, interrompendo la tranquillità notturna della zona. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa tre chilometri dal centro del paese, e il tremore è stato percepito distintamente dai residenti della località. Nonostante la magnitudo contenuta, il terremoto ha sollevato preoccupazione tra i cittadini di Villavallelonga. Diverse persone sono scese in strada, temendo eventuali scosse successive o danni alle strutture. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Collelongo e nei comuni vicini, aumentando l’allerta tra la popolazione della zona.

