Luca morto nell’incidente in pista, il dolore della fidanzata Veronica

Un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in Germania è stato fatale a Luca Salvadori. Il trentaduenne motociclista e noto youtuber milanese ha avuto la peggio al primo giro delle qualifiche riservate alle SBK/STK 1000 della sesta e ultima tappa dell’IRRC. L’incidente è avvenuto per un contatto con il tedesco Didier Grams nelle primissime battute. Salvadori è stato immediatamente portato in ospedale ma le lesioni erano troppo gravi per poter intervenire. Il dolore della fidanzata Veronica e il gesto dei compagni.

Luca morto nell’incidente in pista

Milanese, nato il 2 marzo 1992, aveva iniziato a gareggiare nel 2009, Campionato italiano velocità poi Superstock600, Mondiale Moto E. Luca, però, si era messo in testa di correre il Tourist Trophy, leggendaria gara stradale sull’Isola di Man costellata di incidenti e lutti. Per prepararsi aveva deciso di gareggiare in salita: “Quelli come lui, così trasportati da un fuoco interiore, non li fermi — spiega Ronny Mengo, inviato per Sport Mediaset in Superbike — si mettono in testa una sfida, partono, vanno. I rischi sono evidenti solo per noi che osserviamo questo trasporto”. Qualcosa che conoscono bene Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Jorge Martin, Loris Capirossi, Max Biaggi che ieri hanno dedicato a Luca pensieri e parole cariche di affetto.

Sabato stava gareggiando a Frohburg, in Germania, in una gara di superbike dell’IRRC (International Road Race Championship) che si disputa principalmente nei Paesi dell’Europa centrale e su percorsi su strada. In seguito ad una brutta caduta avvenuto per un contatto con il tedsco Didier Grams nelle primissime battute delle prove, ha riportato ferite molto gravi. Trasportato in ospedale, Luca è deceduto poco dopo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da accertare. Il motociclista e youtuber (con un canale da oltre 580mila abbonati) ha lasciato i genitori, ma anche la fidanzata Veronica Culcasi.

