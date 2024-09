Bianca Balti e il tumore: cosa vuol dire che è al terzo stadio e i sintomi

Bianca Balti ha rivelato sui social attraverso una serie di fotografie scattate in ospedale di essere in cura per un tumore ovarico. La diagnosi è arrivata pochi giorni fa, quando ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso per un dolore addominale. Proprio lì ha scoperto che l’origine del dolore è legata a un tumore ovarico arrivato al terzo stadio. (Continua…)

Bianca Balti tumore ovarico al terzo stadio

Sui social, Bianca Balti ha annunciato di avere un tumore ovarico al terzo stadio. Già nel 2022 si era sottoposta ad una mastectomia bilaterale, un intervento dove vengono rimossi entrambi i seni. La ragione dell'intervento era preventiva ed era legata al rischio di contrarre un tumore al seno. Adesso, invece, la Balti ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio dopo essersi recata al Pronto Soccorso per un dolore addominale.