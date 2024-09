Meteo Italia, cambia tutto di nuovo: quando torna il caldo

Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni. La prima settimana d’autunno si apre con un quadro meteorologico piuttosto instabile, con due ondate di maltempo in agguato su tutta la Penisola. La situazione è però destinata a cambiare e in previsione c’è quello che appare come un ultimo “sussulto d’estate” accompagnato dal ritorno del caldo. Vediamo nel dettaglio le tendenze dei prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo in peggioramento in Italia, tempo instabile

Una perturbazione atlantica porterà nubi e piogge sull’Italia, inizialmente sulle regioni più occidentali, estendendosi poi al resto del Paese entro domani, martedì 24 settembre. Piogge intense sono attese in Lombardia, nel Nord-Est, nel basso Tirreno, in Sicilia e in Puglia. Durante i temporali più forti, bisognerà fare attenzione a raffiche di vento improvvise e possibili grandinate locali. (Continua a leggere dopo la foto…)

Previsto un ritorno dell’anticiclone africano

Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it, avverte che oggi potrebbe essere la giornata più critica per i fenomeni atmosferici, mentre domani la perturbazione si sposterà verso levante, interessando ancora il Nord-Est e, nelle prime ore, anche la Lombardia. Le temperature massime saranno in calo, specialmente nelle regioni più colpite dalle piogge.

Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare con un miglioramento significativo delle condizioni meteo almeno su parte della Penisola. L’Italia sarà quasi spaccata a metà, divisa tra regioni che sperimenteranno una seconda ondata di perturbazioni e altre che rivivranno una situazione quasi estiva. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

