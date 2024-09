Tragico scontro tra auto, ci sono morti e feriti

Un altro grave incidente stradale si è verificato nel nostro paese. Il bilancio del terribile sinistro è veramente da brividi. Lo schianto frontale tra due auto sulla statale ha causato ben quattro morti. Una quinta persona risulterebbe gravemente ferita, trasportata in elisoccorso all’ospedale. La Polizia Stradale indaga sulla cause dello scontro. (Continua…)

Grave incidente stradale: quattro morti e un ferito

Terribile schianto frontale tra una Kia e una Fiat Panda, avvenuto sulla statale. Il bilancio è di ben quattro morti ed un ferito grave. I soccorsi sono stati immediati, ma per le quattro persone scomparse c'è stato poco da fare. Il ferito, invece, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Sul luogo dell'incidente, oltre al 118 e ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche la Polizia Stradale, che sta indagando sulle cause dell'incidente.