Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di Alessio Mancini: il giovane ha perso la vita in un tragico incidente tra moto e auto accaduto ad Itri (Latina), la sua città natale. Il ragazzo 22enne era conosciuto per il suo impegno politico a livello comunale che lo aveva portato ad assumere il ruolo di coordinatore del gruppo giovani del partito di Forza Italia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Addio ad Alessio Mancini, il 22 muore in un incidente a Itri

La tragedia è accaduta ieri sera, martedì 3 settembre, intorno alle 22, all’incrocio tra Itri e Sperlonga. Da quanto viene riportato in un articolo de “Il Messaggero”, Alessio Mancini stava guidando la sua moto Yamaha quando, si è scontrato con una auto Toyota condotta da una ragazza di 20 anni, anch’essa di Itri. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente e l’evento è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri della stazione di Itri, incaricati di far luce sull’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

I tentativi di soccorso

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti insieme ai carabinieri sul posto, ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo vano. Il decesso del giovane è avvenuto quasi immediatamente e per i sanitari non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi.

I veicoli coinvolti (l’auto e lo scooter) sono stati posti sotto sequestro, mentre la conducente dell’auto è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici, come da prassi, per accertare la possibile presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue.

