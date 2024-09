Simon & The Stars, i segni più fortunati dal 23 al 29 settembre – Simon & The Stars a Citofonare Rai Due ha svelato cosa dicono le stelle per la settimana che va dal 23 al 29 settembre 2024. Non solo l’oroscopo settimanale, il famosissimo astrologo ha anche fatto la classifica dei dodici segni dello Zodiaco. Scopriamo insieme cosa ne è venuto fuori, quale sarà il segno più fortunato e quello che invece dovrà faticare un po’. (continua a leggere dopo le foto)

Simon & The Stars, i segni più fortunati dal 23 al 29 settembre

Al 12° posto il Capricorno: “Ultimo posto per voi. Siete sotto pressione sul lavoro, tensioni a metà settimana e soprattutto se avete antipatie per colleghi o capi.Se dovete affrontare discussioni attenti ad usare le paroel giuste. Rischio anche di perdere dei documenti. Forte è il tema dell’indipendenza, della voglia di gestire gli affari a modo proprio, ma è evidente che certi traguardi vanno condivisi con le persone giuste. Questo significa che se alcune collaborazioni ce la siamo lasciati alle spalle (perché obiettivamente non funzionavano), altre novità emerse di recente invece potrebbero darti manforte negli affari. L’amore migliorerà”, ha spiegato Simon & The Stars. 10° posto i Pesci: “Settimana in cui potrebbero esserci questioni con la burocrazia. Potrebbero arrivare conti da pagare che non vi tornano, ma scavate perché potrebbero esserci errori a vostro favore. Incontri e conoscenze in amore, magari proprio sul posto di lavoro. Venere è dalla vostra parte e quindi buttatevi. In giornate come mercoledì 25 e giovedì 26 c’è la possibilità di sbloccare questioni legate ad esempio a una compravendita, a un mutuo/prestito, a qualcosa che riguarda un premio assicurativo o produttivo”. 9° posto per il Sagittario: “Sul lavoro se siete in attesa di conferme o di esiti, adesso potreste ricevere delle notizie. Se cercate lavoro tenete d’occhio agli annunci. A inizio settimana, una decisione da prendere, oppure un compromesso da accettare che sulle prime non ti vede d’accordo”. (continua a leggere dopo le foto)

Simona MA IO TI ALZO LE MANI CARO SIMON MALE MALISSIMO #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/SNJLvFY2bK — Simona Ventura out of context (@simonaooc) September 22, 2024

Simon & The Stars, la classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 settembre

Al posto 8° il Leone: “Miglioramenti rispetto alle scorse settimane. Accettate le proposte che vi arrivano, anche se non le ritenete alla vostra altezza. Rimbocchiamoci le maniche, a inizio settimana c’è bisogno di fare un po’ di programmi per il futuro. C’è chi si sta preparando a un debutto, a una novità, chi a un cambiamento che in diversi casi riguarda la sede del lavoro”. 7° posto il Toro: “In calo rispetto alla settimana scorsa. le energie non vi mancano, ma dovete capire come canalizzarle. Se avete per le mani delle piccole novità di lavoro, non concentratevi sul fatto che sono piccole. Se in amore qualcosa non vi convince parlate e non chiudetevi. È il momento di ritornare in pista, di far vedere al mondo chi sei, Toro!”. 6° posto per la Vergine: “Questa settimana potrebbero crescere le spese soprattutto sul fronte della casa e della famiglia. Non vi preoccupate perché sono investimenti che vi torneranno indietro con gli interessi. Se dovete fare delle riparazioni fateli. È un po’ come il primo giorno di scuola. Sul lavoro sono tante le novità e i cambiamenti emersi di recente, ed è dunque normale a volte sentirsi un po’ spaesati”, ha spiegato l’esperto.

