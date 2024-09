“Grande Fratello”, Enzo Paolo crolla in lacrime: “Dura accettare cosa è successo” (VIDEO)

Enzo Paolo Turchi si sente già a casa al Grande Fratello: ride e scherza con tutti, si confida, insegna ballo e fa amicizia. Durante la serata di ieri, venerdì 20 settembre 2024, il ballerino si è aperto con Shaila Gatta e Amanda Lecciso ed ha avuto un crollo emotivo. Il coreografo stava parlando della sua vita e ad un certo punto non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle sue compagne di avventura. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Enzo Paolo Turchi conquista la casa

Tra i personaggi che già da subito hanno fatto buona impressione agli inquilini e al pubblico da casa c’è di sicuro Enzo Paolo Turchi. Un uomo buono, che parla con amore della sua famiglia, delle donne, del suo passato. Negli ultimi giorni, il coreografo si è aperto molto con i suoi compagni d’avventura. In primis, ha parlato di sua moglie Carmen Russo e di sua figlia, spendendo parole bellissime. “Amore mio Carmen Russo mi manchi, lo sai. Mi manca nella vita, lei mi ha fatto così tanto, mi ha aiutato. La mia Carmen Russo”, ha detto commuovendo tutti con aneddoti speciali. (Continua dopo le foto)

Enzo Paolo: -“Con Carmen ci siamo sposati due volte perché Maria, ha visto le foto del nostro matrimonio e disse 'e io non c'ero?' e ho detto vabbè ci sposiamo un'altra volta”



Io mi strappo il cuore per questa famiglia ❤️‍🩹#grandefratello pic.twitter.com/GlbiNzaNAy — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 18, 2024

Enzo Paolo racconta che non faceva pagare l'accademia di danza a chi non ne aveva le possibilità



L'umanità e la bontà di quest'uomo è tanta roba #grandefratello pic.twitter.com/HILknNAufh — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 19, 2024

non so come andrà questo grande fratello e neanche mi interessa ma Enzo Paolo deve arrivare alla finale e vincere, senza ma e senza sepic.twitter.com/zU56jHz0b4 — ᏂɛᏝɛ ✹ (@H3_saurit4) September 18, 2024

“Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi crolla in lacrime: il motivo

Durante un momento di condivisione di pensieri con Shaila Gatta e Amanda Lecciso, il ballerino si è commosso. “Tutti abbiamo i problemi, però alla mia età è dura e difficile. Ragazze è dura. È dura accettare quello che mi è successo, vergognarmi. Pure questo è doloroso. Perché mi chiedo perché, come mai. Io cerco di non danneggiare mai gli altri, non far male e invece poi”, ha detto Enzo Paolo singhiozzando. “Io pensavo di averlo dimenticato e invece no. Io sto aprendo questa porta che era chiusa con mille lucchetti dentro di me. Bisogna liberarsi di quello che nascondiamo dentro. Ve lo dico come consiglio. A Maria voglio dare l’affetto che non ho avuto io, voglio darle tutto, ma non in senso materiale. A casa mi mostro per quello che sono, Maria sa tutto, anche le mie fragilità. Poi sono d’accordo con voi, che anche gli uomini devono piangere ed essere fragili nei momenti in cui si sentono così”, ha detto. A cosa si stava riferendo?

