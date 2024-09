Ieri, giovedì 19 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”. Dalle anticipazioni della puntata sono emerse diverse novità sia per il trono classico che per il trono over e ancora una volta la dama Gemma Galgani si è dimostrata la protagonista indiscussa dello show di Maria De Filippi. Vediamo tutte le anticipazioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Luca senza freni: la confessione a luci rosse spiazza tutti (VIDEO)

Leggi anche: Lino Giuliano, le nuove ambizioni dopo la squalifica dal “GF”

Tutte le anticipazioni della prossima puntata

Le anticipazioni sulla nuova puntata di “Uomini e donne” arrivano dall’esperto di Tv Lorenzo Pugnaloni. Per quanto riguarda il trono classico, la tronista Martina ha vissuto due esterne positive e ha ballato con Ciro in studio, confermando il buon feeling tra loro. Sul fronte del trono over, Maura e Mario sono stati al centro di una discussione accesa. Mario ha espresso dubbi sull’interesse di Maura, soprattutto dopo una breve cena, mentre Maura ha incolpato il suo ex Gianluca per aver alimentato questi sospetti. Tuttavia, la loro conoscenza non è stata ancora interrotta e il corteggiamento sembra andare avanti. Viene segnalato poi che Mario Verona ha chiuso la conoscenza con Morena, mentre Sabrina ha dato l’esclusiva a Gabriele con cui ha dormito la sera precedente. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Il famoso attore di nuovo papà a 57 anni: la fidanzata è incinta

Leggi anche: “Temptation Island”, Fabio confessa il tradimento: poi il colpo di scena al falò con Sara

“Uomini e donne”, Gemma protagonista del trono over

Ma la vera protagonista dell’ultima puntata di “Uomini e donne” registrata è stata sicuramente Gemma, coinvolta in un’esterna all’insegna della passione. Lei e il cavaliere hanno trovato una sintonia speciale e si sono fatti trasportare dal momento. Il tutto è accaduto a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del dating show e il fatto fa ben sperare per la dama, già scottata da relazioni precedenti. Vediamo nel dettaglio cosa è successo tra i due.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva