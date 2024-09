La seconda puntata di “Temptation Island”, andata in onda ieri, martedì 17 settembre, si è conclusa con un colpo di scena dei concorrenti Sara e Fabio. I fidanzati si sono scontrati e hanno fatto scintille dopo la confessione di un tradimento da parte di lui ripreso dalle telecamere del programma. Cosa è successo e come è andata a finire tra i due.(Continua a leggere dopo la foto…)

Sara e Fabio a “Temptation Island”

Sara, 22 anni, ballerina e barista di Ravenna, è fidanzata da un anno con Fabio, 35 anni, residente a Catanzaro, che gestisce un e-commerce di abbigliamento e lavora nei locali. La loro storia è iniziata sei mesi prima che si mettessero ufficialmente insieme. L’idea di partecipare a “Temptation Island” era stata di Sara la quale sente di essere l’unica a investire nella relazione e vuole capire se vale la pena continuare. Fabio, dal canto suo, ha accettato di partecipare al programma perché sente che lui e Sara hanno ritmi diversi in amore e ritiene che lei sia più coinvolta emotivamente di lui. Un “nodo” che a sole due puntate è già venuto al pettine con un incredibile colpo di scena. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Temptation Island”, la confessione del tradimento

Il momento scioccante è arrivato quando, durante il pinnetu, Sara ha visto un video in cui Fabio ammetteva: “Ho tradito”, aggiungendo che la ragazza “lo sapeva” che lui era già impegnato sentimentalmente. Sara, sconvolta, ha reagito scoppiando in lacrime davanti alle altre partecipanti. Diandra ha cercato di consolare Sara ricordandole di non doveva considerare il tradimento come un’offesa personale, perché in realtà Fabio non l’aveva mai amata davvero fino in fondo.

Già prima della confessione choc sul tradimento, Fabio aveva fatto dichiarazioni importanti e significative sul rapporto con Sara. Aveva rivelato di non sentirsi pronto a conoscere la sua famiglia e di non considerarla la persona giusta per stare al suo fianco. Ha continuato dicendo che non si vedeva costruire una famiglia con lei, e che non rispecchiava l’idea di donna che desiderava.

