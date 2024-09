La storia d’amore tra Mario Balotelli e Raffaella Fico tenne banco sui siti e sulle riviste di gossip dall’estate 2011 all’estate 2012. La loro relazione, turbolenta e chiacchierata per via delle “scappatelle” del calciatore, si concluse dopo appena un anno, ma la coppia rimane tutt’ora legata grazie alla figlia Pia, nata cinque mesi dopo la fine della loro storia. La sua ex compagna è tornata a parlare di lui come papà durante una lunga intervista su Rai 1 a La volta buona. (Continua a leggere dopo le foto)

“La volta buona”, Raffaella Fico parla di Balotelli come papà

Nel salotto televisivo di La volta buona, condotto da Caterina Balivo, Raffaella Fico è tornata a raccontarsi, offrendo al pubblico una panoramica inedita e sincera della sua vita personale e delle sue esperienze passate. L’intervista, avvenuta il 10 settembre 2024, ha messo in luce non solo i momenti spensierati legati alle sue relazioni con uomini di fama mondiale, ma anche riflessioni più profonde sul ruolo genitoriale di Mario Balotelli, padre della loro figlia Pia. La showgirl sembra aver voluto lanciare una vera e propria frecciatina al papà di Pia: “Pia è innamoratissima di suo padre. Lui però come papà si deve impegnare di più”.

