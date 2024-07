Dopo l’esperienza in Turchia, Mario Balotelli potrebbe volare in Brasile. Stando al TNT Sport, la trattativa sarebbe stata condotta in prima persona dal massimo dirigente della società paulista, Augusto Melo. Balotelli sarebbe pronto a firmare un biennale con il Corinthians. (Continua…)

Mario Balotelli vicino al Corinthians

La nuova squadra di Mario Balotelli potrebbe essere il Corinthians. Dal Brasile fanno sapere che la trattativa è in fase avanzata. L’attaccante si trasferirà a zero in Brasile e firmerà un biennale. “Deve solo essere messo nero su bianco”, scrivono.

Nei giorni scorsi, Mario Balotelli ha fatto nuovamente parlare di sé per un video nel quale si vedeva scherzare con alcuni amici, barcollando per strada e finendo per terra. Qualcuno ha immaginato fosse ubriaco, ma lui stesso successivamente ha smentito sui social. In campo sembra ormai aver perso la brillantezza di un tempo, ma il Corinthians ci crede e pensa che se sta bene fisicamente può ancora fare la differenza.