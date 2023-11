Mario Balotelli ha vissuto un brutto spavento la scorsa notte. L’attaccante dell’Adana Demispor, ex Brescia, è stato coinvolto in un incidente stradale nella serata di giovedì a Brescia. Il calciatore, alla guida di una Audi Q8, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro, distruggendo la parte anteriore dell’auto. Per fortuna, Balotelli è uscito illeso dall’impatto e non ha riportato ferite gravi.

Leggi anche: Balotelli difende Donnarumma: “È più forte di Maignan”

Leggi anche: Balotelli continua la polemica con Ibra e mostra la Champions

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, Balotelli ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test e sarà denunciato dalle forze dell’ordine, come prassi. Secondo la ricostruzione dei passanti l’italiano sarebbe uscito dall’auto barcollante e avrebbe poi atteso l’arrivo dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno avvisato il proprietario del muro danneggiato. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, se una distrazione, una manovra errata o un eccesso di velocità. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

SAN PEDRO DE ALCANTARA, SPAIN – JANUARY 08: Mario Balotelli of FC Sion gestures during the Friendly match between FC Sion vs VfB Stuttgart at Marbella Football Center on January 8, 2023 in San Pedro De Alcantara, Spain. (Photo by DeFodi Images via Getty Images)

La versione di Mario Balotelli sull’incidente

Balotelli ha poi raccontato la sua versione dei fatti a Fabrizio Corona, che ha diffuso un video su Dillingernews. “Sembrava passato di moda parlare di una ca***ta così, cioè posso capire un incidente che coinvolge altri o viene coinvolto da altri e qualcuno rimane ferito ma qui ho spaccato la macchina e sono tornato a casa con un’altra macchina“, ha dichiarato il “SuperMario che ha aggiunto come non fosse stato ubriaco.