“Grande Fratello”, brutto risveglio per Signorini dopo la prima

Gossip. Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del “Grande Fratello”, regalando grandi emozioni e colpi di scena al pubblico. Tuttavia, non tutto è andato secondo i piani. Nonostante l’entusiasmo iniziale, Alfonso Signorini si è risvegliato con una spiacevole sorpresa. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa potrebbe aver turbato l’inizio di questa attesissima stagione del reality. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, brutto risveglio per Alfonso Signorini dopo la prima

“Grande Fratello”, brutto risveglio per Alfonso Signorini – Ieri sera, 16 settembre 2024, si è svolta una sfida televisiva tra Rai e Mediaset. Su Rai1, il primo episodio della serie “Brennero”, in onda dalle 21:44 alle 23:33, ha attirato 2.814.000 telespettatori, con uno share del 17,22%. In contemporanea, il debutto del “Grande Fratello” su Canale 5, trasmesso dalle 21:37 all’1:20, ha registrato 2.510.000 spettatori, raggiungendo uno share del 21,28% e un numero significativo di contatti, pari a 8.195.000.

Tuttavia, questi risultati appaiono inferiori rispetto a quelli della scorsa edizione. L’11 settembre 2023, la 17esima puntata del reality aveva raggiunto 2.994.000 spettatori, con uno share del 23,01%. Anche “Temptation Island”, trasmesso il 10 settembre 2023, aveva ottenuto un risultato superiore, con 3.362.000 spettatori e uno share del 23,88%. Nonostante le novità introdotte, come la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e la squalifica di Lino Giuliano per commenti omofobi, gli ascolti del “Grande Fratello” hanno mostrato un calo rispetto alle precedenti edizioni.

