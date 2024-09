“Grande Fratello”, la reazione di Alessia alla squalifica dell’ex Lino (FOTO)

Gossip. “Grande Fratello” – La relazione tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella è giunta al termine in maniera burrascosa durante “Temptation Island”. Alessia ha deciso di interrompere il legame, mentre Lino ha lasciato il programma accompagnato dalla tentatrice Maika Randazzo, una frequentazione che si è rivelata breve e senza seguito. Tornato alla quotidianità, Lino non ha mancato di lanciare alcune frecciatine alla sua ex compagna. Nella prima puntata del “Grande Fratello”, andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente la squalifica di Lino dal reality. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, l’inaspettata reazione di Alessia alla squalifica di Lino

Una volta tornato alla vita di tutti i giorni Lino ha anche lanciato diverse frecciatine alla sua ex fidanzata: “C’è una persona che è stata con me per quattro anni e nei miei confronti questa donna ha fatto della diffamazione. Sono state raccontate delle falsità. Diceva anche che non ho mai avuto una moto e non è vero! Io mi prendo sempre le mie responsabilità, ho fatto degli sbagli, ma sono vero e limpido e non metto mai filtri per sembrare chi non sono nella realtà”.

Durante la prima puntata del “Grande Fratello” andata in onda ieri sera, lunedì 16 settembre 2024, Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica di Lino Giuliano. “Era tra i concorrenti, ma stasera non lo vedrete. Sulle piattaforme social ha pubblicato dei commenti offensivi ed omofobi che non rispecchiano i valori di Mediaset, del Grande Fratello e di Mediaset. Per questo motivo Lino Giuliano è squalificato”, ha dichiarato il conduttore.

