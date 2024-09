“Grande Fratello”, si mette male per il concorrente che rischia la squalifica: cosa succede

Al via questa sera della primissima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Padrone di casa Alfonso Signorini, anche quest’anno accompagnato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come seconda opinionista. Tutto è pronto per il reality che sarà un mix tra Vip e Nip come nella scorsa edizione. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori. Già al debutto di questa sera ci si aspettano colpi di scena che riguardano uno dei concorrenti, già polemizzato in queste settimane. Vediamo cosa succede.

Si mette male per il concorrente

Ormai ci siamo: la porta rossa sta per aprirsi. Questa sera, lunedì 16 settembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5 torna Grande Fratello. Anche per quest’anno si è optato per un cast “misto”. Infatti, i protagonisti di questa diciottesima edizione del reality saranno in parte volti noti e, in parte, “nip”, nonché non famosi. Tra i concorrenti Vip troviamo Clarissa Burt, ex modella e attrice; Clayton Norcross, l’attore americano conosciuto nel nostro Paese soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful; Helena Prestes, modella brasiliana e ormai “esperta di reality”, entra a far parte del cast del Grande Fratello; in molti la ricorderanno per la partecipazione a Pechino Express; Iago García, nato a Ferrol, in Spagna, nel 1979, è un attore di 44 anni; Jessica Morlacchi cantante e musicista italiana. E ancora Luca Calvani, Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere che parteciperanno al Grande Fratello come unico concorrente, e infine noto, ma meno noto, Lino Giuliano diventato “Vip” dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Proprio su quest’ultimo pesa un imponente macigno. Varcherà o non varcherà la porta rossa?

