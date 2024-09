“Affari tuoi”, la battuta di Stefano su Amadeus fa discutere

Nel corso della puntata di ieri di “Affari tuoi“, il conduttore Stefano De Martino ha fatto una battuta sul suo predecessore Amadeus che ha fatto un po’ discutere. Il pubblico sui social, infatti, ha redarguito il nuovo conduttore del programma televisivo in onda nell’access prime time di Rai 1. (Continua…)

Tutto su “Affari tuoi”

“Affari tuoi” è un programma televisivo di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023. Il programma va in onda nella fascia dell’access prime time ed è basato sul format olandese “Deal or No Deal”. Con oltre 2300 puntate prodotte è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana. Nel corso delle varie edizioni, alla conduzione si sono alternati Paolo Bonolis, Pupo, Flavio Insinna, Max Giusti e Amadeus. Attualmente il conduttore è Stefano De Martino, che nel corso della puntata di ieri ha fatto una battuta su Amadeus che ha fatto discutere. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)